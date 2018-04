Corriere dello Sport in prima pagina: "Kolossal Scudetto"

La prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è riservata alla corsa per il tricolore. "Kolossal Scudetto", il titolo del quotidiano che scrive come stasera ci saranno 80mila tifosi a San Siro per spingere l'Inter contro la Juventus. Il Napoli si ferma a tifare Spalletti, mentre domani scenderà in campo al Franchi di Firenze.