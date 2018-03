Corriere dello Sport: "Juve per un altro record. Sarri scalda i tre tenori"

Spazio al campionato e al duello tra Juventus e Napoli nel taglio basso della prima pagina del Corriere dello Sport, che sui bianconeri titola: "Allegri a Ferrara cerca un altro record". I bianconeri - nel match contro la SPAL - possono arrivare a dieci gare di fila senza incassare gol in Serie A, eguagliando così il primato del 2016. "Sarri scalda i tre tenori", è invece il titolo sui partenopei che domani sera ospitano il Genoa al San Paolo. L'obiettivo del Napoli, per tenere viva la lotta al titolo, è vincere le prossime dieci gare per arrivare a quota 100 punti. Serviranno i gol di Dries Mertens, Lorenzo Insigne e José María Callejón.