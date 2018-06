Corriere dello Sport sulla B: “Palermo si gioca la A”

© foto di Federico Gaetano

Box in fondo alla prima pagina dedicato alla Serie B in campo questa sera con le gare d'andata dei play off sul Corriere dello Sport in edicola. “Palermo si gioca la A, occhio a Superpippo” è il titolo col quotidiano che continua: “I siciliani in campo a Venezia (21). Nell'altra sfida il Frosinone (18) cerca il colpo contro il Cittadella”.