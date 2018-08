Corriere dello Sport titola: "Napoli, fenomeno Callejon"

"Napoli, fenomeno Callejon". Titola così il Corriere dello Sport in merito all'attaccante partenopeo che, da quando è arrivato nell'estate del 2013, in campionato ha saltato appena tre gare su 262. Un record o quasi, per lo spagnolo voluto da Rafa Benitez e diventato punto fermo della formazione azzurra anche con Maurizio Sarri e ora con Carlo Ancelotti.