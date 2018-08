Corriere di Bergamo: "Doppietta Papu. L'Atalanta travolge il Frosinone"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina esulta in prima pagina per la vittoria della Dea all'esordio in campionato: "Doppietta Papu. E l'Atalanta travolge il Frosinone". Finisce 4-0 la sfida casalinga dei nerazzurri, segnano anche Hateboer e Pasalic. Cresce l'attesa per la sfida di giovedì contro il Copenaghen per l'ultimo turno play off dell'Europa League.