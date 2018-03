Corriere di Bergamo: "Vittoria da ritrovare aspettando i gol di Hateboer"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina titolando sull'Atalanta: "Vittoria da ritrovare aspettando i gol di Hateboer". Servono alternative offensive alle invenzioni di Gomez e Ilicic. L'anno scorso Conti segnò per 8 gol complessivi, Hateboer invece non ne ha ancora segnato uno.