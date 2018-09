Corriere di Bologna: "Ancora a secco di gol"

Rossoblù ancora a secco di gol, scrive in prima pagina il Corriere di Bologna per raccontare la seconda sconfitta stagione in tre partite contro l'Inter priva di Icardi. Finisce 0-3 al Dall'Ara e - si legge - continua lo spettacolo mediocre offerto dalla squadra di Inzaghi: i rossoblù creano poco o nulla e la qualità latita.