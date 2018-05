Corriere di Bologna: "Con il Chievo per salvare l’onore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con il Chievo per salvare l’onore, titola nelle pagine sportive il Corriere di Bologna. La squadra di Donadoni andrà a caccia di tre punti per superare i 41 dello scorso anno, oppure almeno un pareggio per evitare di bissare le nove sconfitte casalinghe degli ultimi due campionati. Di fronte un avversario in cerca di punti-salvezza e che attenderà notizie positive da Firenze dove in contemporanea gioca il Cagliari terz'ultimo e un punto sotto.