Corriere di Bologna: "Il metodo Inzaghi contro l’Inter"

"'Bisogna correre il doppio di loro'. Il metodo Inzaghi contro l’Inter". Questo il titolo del Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva, in merito alla sfida di questo pomeriggio tra i felsinei di mister Filippo Inzaghi contro i nerazzurri. In attacco si giocano un posto Destro e Santander, come partner d’attacco di Falcinelli.