Corriere di Bologna: "La squadra resta senza testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna resta senza testa. Il Corriere di Bologna sottolinea l'assenza di un regista per il 4-3-3 di Donadoni che ora è chiamato a trovare una soluzione. Vainqueur ha atteso una telefonata fino a giovedì ed ora come regista c'è Crisetic che però all'atto pratico è come se non ci fosse perchè l'allenatore - si legge - lo vede poco ed il giocatore avverte la poca fiducia. Al punto che Donadoni adatterà di nuovo in quel ruolo Pulgar che però non ha nè i tempi di gioco nè le geometrie del regista.