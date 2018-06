Corriere di Bologna: "Mirante più qui che altrove"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mirante più qui che altrove, scrive il Corriere di Bologna aggiornando la situazione legata al portiere. Il club rossoblù non vuole cambiare tanto per cambiare, ma s'è reso conto che il portiere ha alle spalle un'annata con qualche ombra e di conseguenza se capiterà l'occasione giusta non se la farà sfuggire. A gennaio i dirigenti avevano in mano Skorupski, in prestito con diritto di riscatto con Mirante alla Roma come secondo, ma si decise di rimandare tutto a giugno ma ora sul polacco ci sono anche Fiorentina e Sampdoria. Per questo si pensa di tornare eventualmente su Gomis.