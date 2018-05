Corriere di Bologna: "Oggi incontro Saputo-Donadoni, sarà addio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Per Saputo è l’ora delle scelte". Titola così il Corriere di Bologna in merito alla formazione felsinea, scrivendo che oggi il chairman arriva in città: in agenda c'è l’incontro con Donadoni. Nel corso di questo faccia a faccia, Saputo gli spiegherà i motivi per i quali è consigliabile dirsi addio, anche se l'allenatore potrebbe dire al chairman di pretendere tutti i 4,2 milioni che il Bologna gli deve da contratto. È chiaro che nel caso in cui Donadoni dovesse trovare una nuova squadra, nel giro di un paio di mesi, certi numeri sarebbero poi rivisitati.