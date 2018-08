Corriere di Bologna: "Ora l’attacco è un rebus"

"Si ferma Palacio, ora l’attacco è un rebus", scrive il Corriere di Bologna raccontando dell'infortunio che terrà fuori per tre settimane Rodrigo Palacio, il giocatore più prezioso per Pippo Inzaghi. L'attaccante proverà a rientrare dopo la sosta, ma ora il tecnico deve pensare a come sostituirlo. Domani contro il Frosinone l'unica certezza è Diego Falcinelli, anche perché l'unico al 100% della condizione. Per affiancarlo bisognerà guardare all'infermeria: Santander è rientrato in gruppo solo giovedì dopo la contusione alla coscia, Destro lavora da tre giorni dopo lo stiramento e Okwonkwo è appena rientrato dopo aver saltato tutto il ritiro. Per questo non è da escludere l'avanzamento di Orsolini.