Corriere di Bologna: "Prende forma la squadra di Pippo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Prende forma il Bologna di Pippo, 3-5-2 per difendersi e ripartire, scrive quest'oggi il Corriere di Bologna nelle pagine sportive, raccontando delle prime idee di quello che sarà il nuovo allenatore rossoblù. Inzaghi cambierà il modulo di base: il 3-5-2 sarà uno dei sistemi di gioco sul quale lavorerà fin dal ritiro, l'altro è il 4-3-3, per poi buttarsi su quello che riterrà più adatto per la rosa.