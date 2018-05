Corriere di Bologna: "Sì a Inzaghi, ma prima ci sono i play-off"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sì a Pippo, ma prima ci sono i play-off di B. Il Bologna lo aspetterà per firmare l’intesa, scrive il Corriere di Bologna sull'obiettivo del club rossoblù per sostituire Donadoni. Chi parla di accordo vicino esagera perché - si legge - ingaggio e programmi sono stati solo sfiorati ed il tecnico al momento è concentrato sul play-off per tentare la promozione in A. Nonostante lo slittamento, il Bologna non cambierà scelta: se il matrimonio non si farà, sarà unicamente per motivi economici o di costruzione della squadra.