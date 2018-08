Corriere di Bologna sui felsinei: "Capitani smarriti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna in edicola fa il punto sulla formazione di Filippo Inzaghi. "Capitani smarriti", è il titolo in apertura della sezione sportiva col giornale che sottolinea come non ci sia traccia dei leader designati a inizio stagione. Così la squadra felsinea arranca, con un punto conquistato in due gare senza mai riuscire a segnare.