Corriere di Brescia: "Tonali, è una nata una star. Ma salta l'Under"

Sandro Tonali è l'uomo del momento in casa Brescia: dopo il grande Europeo Under 20 il giovane centrocampista ha fatto un salto di due categorie passando all'Under 21 di Di Biagio, ansioso di vederlo all'opera in queste due amichevoli internazionali, ma purtroppo è stato costretto dal prolungarsi di un infortunio patito col club a tornare a casa.