Corriere di Como: “Inoltrata domanda di pre-affiliazione”

Il Corriere di Como riserva spazio alla formazione lariana, che dovrebbe essere estromessa dalla prossima Serie C. “Non gioco più, la vicenda del Como è agli sgoccioli”, il titolo del giornale che fa sapere come la Lega Pro ribadisce il termine perentorio di oggi per l’iscrizione al campionato. Adempimento che il nuovo Como di Puni Essien, a rigore, non può più compiere per il mancato versamento dei soldi necessari. La parte italiana della dirigenza però spera e ha inoltrato una domanda di pre-affiliazione.