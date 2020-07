Corriere di Roma: "Veretout, tuffo nel passato"

Il Corriere di Roma oggi in edicola apre la sezione sportiva titolando: "Veretout, tuffo nel passato". Non sarà una gara come tutte le altre, quella di domani (ore 19.30) contro la Fiorentina per Jordan Veretout. Il centrocampista francese, infatti, giocherà contro il suo passato, contro la squadra in cui è diventato "grande" e da cui la Roma (che indosserà la nuova maglia) lo ha preso la scorsa estate. Veretout ha scelto Trigoria, e non se n’è mai pentito. Questa è una buona notizia per la Roma, perché entrambe le società che lo volevano la scorsa estate sono recentemente tornate alla carica: il Napoli, infatti, lo ha individuato come erede di Allan, che dovrebbe essere ceduto, mentre Stefano Pioli, che lo ha lanciato e valorizzato a Firenze, dopo la sua conferma sulla panchina del Milan punta a riportarlo in rossonero.