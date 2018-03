Corriere di Torino: "Cuadrado torna in gruppo, il Napoli nel mirino"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Cuadrado torna in gruppo e mette il Napoli nel mirino". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino in merito alle condizioni del colombiano.Ieri, a sorpresa, l’esterno ha svolto una parte dell’allenamento con i compagni di squadra, sul campo. È presto per fissare la data del suo rientro, anche perché la pubalgia è sempre un malanno infido. Ma se i prossimi segnali saranno positivi si può ipotizzare un suo ritorno tra i convocati entro 2-3 settimane. Niente Milan né Real Madrid, ovviamente. Ma Allegri potrebbe avere Cuadrado in tempo per la partitissima del 22 aprile contro il Napoli allo Stadium.