Corriere di Torino: "Dybala, problema fisico tenuto sottocoperta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dybala è in dubbio per la sfida Scudetto con il Napoli. Dipendesse da lui non ci sarebbero dubbi, scrive quest'oggi il Corriere di Torino rivelando che l'argentino ha accusato anche un problema fisico, fin qui - si legge - tenuto 'sottocoperta' dalla società bianconera. Una botta presa a Crotone e un dolore che lo ha accompagnato per due giorni, ma che ieri sembrava finalmente superato.