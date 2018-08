Corriere di Torino: "Iago senza dubbi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago senza dubbi, titola il Corriere di Torino per raccontare le parole del presidente Urbano Cairo che ieri ha blindato l'attaccante dopo i tanti rumors su una partenza: "Quel che conta è che la squadra c’è, si vede l’organizzazione di Mazzarri, il lavoro che sta facendo e quello che si deve ancora fare. Si è visto anche nella partita contro la Roma. Belotti-Iago Falque titolari? Iago Falque è senza dubbio uno dei pilastri del Toro. Resterà con noi, sicuro. A luglio abbiamo ricevuto per lui delle offerte, le abbiamo rifiutate, non le prendiamo certo in considerazione adesso. Non abbiamo venduto nessuno, se non chi come Acquah, Obi o Valdifiori chiedeva di partire e giocare di più".