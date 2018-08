Corriere di Torino: "Juventus, l'abbraccio a Ronaldo"

© foto di IceOnFire PC

Il Corriere di Torino mette in prima pagina l'abbraccio del tifo a Cristiano Ronaldo: a Villar Perosa, il tifo esalta le prime gesta del portoghese, ieri per la prima volta in campo vestito di bianconera nell'amichevole contro la Juve B, finita 5-0 per la Prima Squadra.