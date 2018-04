Corriere di Torino: "La carica del 101"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La carica del 101, titola nelle pagine sportive il Corriere di Torino per evidenziare il ritorno di Baselli. Il centrocampista ha saltato l'Atalanta per squalifica - e la sua assenza s'è fatta sentire - e contro la Lazio raggiungerà la presenza numero 101 in serie A con la maglia granata. Sempre più nel gioco, Baselli è anche il giocatore che percorre mediatamente più km (10,9) e proprio il riuscire ad abbinare quantità e corsa alla qualità nel palleggio è stata spesso sottolineata da Mazzarri.