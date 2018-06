Corriere di Torino: "Perin a casa della Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perin a casa della Juve, scrive il Corriere di Torino sottolineando che il portiere della nazionale dalla sala stampa del centro sportivo di Vinovo non parla della Juventus, ma da juventino: "Qui si respira aria di vittoria". La Juve è il suo futuro - si legge - perché l'accordo col Genoa è totale e manca solo l'ufficialità. Il portiere è candidato per giocare titolare domani sera contro l'Olanda allo Stadium, in una specie di prova generale di quello che lo attenderà ad agosto quando dovrà sgomitare con Szczesny che nei piani parte davanti.