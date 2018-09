Corriere di Torino sui granata: "I muscoli del Toro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio al Torino sul Corriere di Torino in edicola. "I muscoli del Toro", il titolo del quotidiano che sottolinea, nella sua sezione sportiva, come con il prestito di Ljajic al Besiktas - diventato ufficiale nella giornata di ieri - ora il tecnico Mazzarri ha una squadra 'fisica'. Dal mercato, si legge, un totale di 39 chili in più.