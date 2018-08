Corriere di Torino titola: "La scelta di Ljajic"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Torino in edicola scrive di Adem Ljajic, in uscita dal club granata. "Toro, la scelta di Ljajic", il titolo del quotidiano nella sua sezione sportiva. "Vediamo, dipende molto da lui. In questa situazione non ho vantaggi economici, Ljajic lo terrei sempre. Ma se lui mi dice che vuole essere titolare, io non so se sia sempre possibile: questo è il tema", le parole del presidente Urbano Cairo rilasciate ieri a Radio24. Sull'ex Roma, Fiorentina e Inter c'è il Besiktas.