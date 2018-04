Corriere di Verona: “Hellas, bivio Benevento. Chievo c'è il Sassuolo”

Box in alto in prima pagina sul Corriere di Verona dedicati a Hellas e Chievo in campo questo pomeriggio in due scontri salvezza. “Bivio a Benevento, il Verona dei cerotti obbligato a vincere” e “C'è il Sassuolo, dopo la Sampdoria il Chievo vuole il bis” sono i due titoli scelti.