Corriere di Verona: “Hellas e quel tabù trasferta”

“Hellas, quel tabù trasferta. Per la salvezza servono i bliz esterni”. Così apre in prima pagina il Corriere di Verona in edicola. All'interno il quotidiano continua analizzando la situazione in casa scaligera: "Troppi viaggi a vuoto, è richiesto l'abito corsaro. A Bologna serve la svolta dopo quattro mesi senza vittorie esterne".