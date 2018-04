Corriere di Verona: “Panchine roventi. Pecchia salvo, Maran in bilico”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Box in alto in prima pagina sul Corriere di Verona dedicato alla situazione sulle panchine delle due squadre cittadine: “Panchine roventi, Pecchia è salvo, Maran resta in bilico”. All'interno l'analisi delle due situazioni: “Pecchia, il Cagliari e una rivoluzione. Panchine salvata. - si legge – Altra beffa a Napoli. Fiducia a Maran, ma Rolly è in bilico”.