Corriere di Verona: "C'è un Hellas da rifare. Via Romulo, Fares e Cerci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio al mercato anche sul Corriere di Verona. Parlando del Verona, il quotidiano titola "C'è un Hellas da rifare. Via Romulo, Fares e Cerci. E occhio al nodo Pazzini". Il club scaligero dovrà rifondare in vista del prossimo campionato di Serie B e l'idea della società è quella di vendere i 3 pezzi pregiati della rosa per finanziare il mercato e provare la pronta risalità in Serie A.