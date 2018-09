Corriere di Verona: "Chievo, con l’Empoli è vietato sbagliare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Chievo, con l’Empoli è vietato sbagliare". Questo il titolo del Corriere di Verona in merito alla formazione di mister D'Anna, reduce da due sconfitte nelle prime due apparizioni in Serie A. Sarà una gara che vale doppio, perché l’Empoli vuole la salvezza come i clivensi. Dubbio Cacciatore, rientra Sorrentino per il Chievo.