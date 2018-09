Corriere di Verona: "L'Hellas attende lo 0-3 a tavolino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Verona, in chiave Hellas, si continua a parlare del rinvio per impraticabilità del campo del match di Cosenza dello scorso weekend. Il Corriere di Verona fa il punto della situazione nel pezzo dal titolo: "L'Hellas attende lo 0-3 a tavolino. Ma è un caso senza precedenti". Attesa per oggi la decisione del Giudice Sportivo sul match del 'Marulla'.