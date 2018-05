Corriere di Verona: "Pazzini, bomber di lusso per l'Hellas in B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Pazzini, bomber di lusso per l'Hellas in B", questo il titolo che troviamo sulle pagine del Corriere di Verona. L'attaccante rientrerà a Verona dopo il prestito al Levante: può restare, ma c'è l'ostacolo dello stipendio, decisamente troppo alto per la cadetteria.