Corriere di Verona: "Sprint salvezza, il calendario sorride al Chievo"

© foto di Federico Gaetano

"Il calendario sorride al Chievo nello sprint salvezza", scrive questa mattina Il Corriere di Verona nelle sue pagine sportive. Dopo la fondamentale vittoria con il Crotone, il Chievo dovrà vedersela con Bologna e Benevento. Calendario decisamente più difficile per il Cagliari, che domenica affronterà la Fiorentina al Franchi per chiudere il campionato in casa con l'Atalanta. Nella lotta per non retrocedere potrà essere decisiva la classifica avulsa: il Chievo guida la classifica con 14 punti, davanti al Cagliari con 13; seguono Crotone e Spal appaiate a 8, chiude l’Udinese a 4.