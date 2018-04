Corriere Fiorentino: “Nasce il premio Astori per il fair play”

“Per Astori. Alla Hall of Fame un premio fair play dedicato a Davide”, questo è il titolo in prima pagina del Corriere Fiorentino dedicato a quanto accaduto ieri alla Hall of Fame della Figc. “All'ex capitano viola sarà intitolato il premio da consegnare a chi si distinguerà per valori morali e comportamenti sul campo”, si legge all'interno.