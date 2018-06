Corriere Fiorentino: “Primavera a un passo dallo Scudetto”

La Società AC Perugia Calcio comunica con estrema soddisfazione da entrambe le parti di aver prolungato per un ulteriore anno (sino al 30 giugno 2020) il rapporto contrattuale con il responsabile dell’area tecnica Roberto Goretti. ❗PROSEGUE IL BINOMIO GORETTI-PERUGIA!#forzagrifo...

UFFICIALE: Perugia, rinnovo fino al 2020 per Goretti

Nizza, c'è l'accordo con Vieira. Ma prima l'ultima col New York City

Reyes va in Cina. L'ex Atletico Madrid giocherà in seconda divisione

Lichtsteiner: "Nuova era, qui per riportare l'Arsenal in Champions"

Manchester City, si continua a lavorare in prospettiva: piace Ndombelé

Gudjohnsen difende Guardiola: "Non so da dove vengano accuse Touré"

Cillessen: "Arsenal e Liverpool ottimi club, ma il Barça non mi vende"

Lugano, contatti con De Biasi per la panchina

Manchester United, l'apertura del Daily Express: "È Fred the Red"

Stampa portoghese: "Jorge Jesus in Arabia Saudita, 7 milioni"

Siviglia, lo United prova il sorpasso sul Barcellona per Lenglet

Box in alto sulla prima del Corriere Fiorentino dedicato alla Primavera viola che accede alla finale scudetto. “La Primavera di Bigica a un passo dallo scudetto” è il titolo del quotidiano in edicola.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy