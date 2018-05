Corriere Fiorentino, avanti con Pioli: rinnovo fino al 2020

© foto di Federico De Luca

"Pioli 2020": breve ma incisivo il titolo che troviamo stamani sul Corriere Fiorentino. Il tecnico gigliato Stefano Pioli, infatti, ha soddisfatto le aspettative della Fiorentina che a giugno gli proporrà la firma sul rinnovo di contratto fino al 2020. I dubbi stanno ormai (quasi) a zero, l'appuntamento è per la finale de campionato quando, salvo clamorose sorprese, il club viola farà valere l'opzione unilaterale che permette a Pioli di estendere l'attuale contratto, attualmente in scadenza nel 2019. L'intesa, sulla parola - si legge -, è già stata raggiunta.