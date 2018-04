Corriere Fiorentino: "Calma e gesso"

© foto di Federico De Luca

Calma e gesso. Aprono così le pagine sportive del Corriere Fiorentino, raccontando l'avvicinamento della Fiorentina alla sfida con il Napoli, a partire dalle restrizioni per tamponare l'esodo azzurro verso Firenze. Curve blindate e biglietti per Maratona e Tribuna solo per i residenti in Toscana. Si prevedono circa 25mila spettatori mentre si registra lo sdegno generale per una scritta offensiva contro la città di Napoli comparsa in zona viale Europa che - si legge - aggiunge tensione in un clima elettrico.