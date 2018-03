Corriere Fiorentino: "Franchi tutto pieno per Astori"

"Franchi tutto pieno per Astori", titola il richiamo in primo piano del Corriere Fiorentino. Tutti insieme per Davide, ancora una volta: dopo la camera ardente a Coverciano ed i funerali in Santa Croce, domani - si legge - il Franchi farà da sfondo all'ennesimo abbraccio della città al capitano viola. Per la sfida al Benevento rimangono pochissimi biglietti e, se non sarà sold-out, poco ci manca visto che sono previsti almeno 35mila spettatori.