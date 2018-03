Corriere Fiorentino: "Il popolo granata prepara l'abbraccio per Astori"

© foto di Bonan

"Il popolo granata prepara l'abbraccio per Astori". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che si proietta sulla sfida di domenica tra la Fiorentina e il Torino. I tifosi di casa - si legge - omaggeranno il numero 13 viola con cori e striscioni. L’immancabile festa dello storico gemellaggio tra tifosi della Fiorentina e del Toro, stavolta sarà speciale. Per Davide. Da Firenze arriveranno almeno in 500, di cui una bella fetta seguirà la partita dalla curva Maratona, cuore del tifo torinista. Le bandiere della Fiesole così si fonderanno con quelle granata, mentre gli ultras del Torino faranno partire cori e applausi in memoria di Davide.