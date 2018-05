Corriere Fiorentino: "Il primo passo"

© foto di Federico De Luca

Il primo passo, titola il Corriere Fiorentino in merito al Cda della Fiorentina andato in scena ieri in mattinata. Un passaggio obbligato per poter avviare i programmi in vista della prossima stagione. Il bilancio degli ultimi tre mesi è stato approvato, ma per le grandi questioni (bilancio definitivo, programmi, stadio e centro sportivo) appuntamento a fine giugno. Quando sarà più chiaro anche il destino europeo del Milan, con i viola spettatori interessati.