Corriere Fiorentino: "Il volo (spaziale) di Fede"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il volo (spaziale) di Fede, titola nelle pagine sportive il Corriere Fiorentino in riferimento a Chiesa, il migliore in campo venerdì sera a Nizza con la nazionale. Non un test banale perché un conto è confrontarsi col campionato italiano e - si legge - un altro è avere a che fare con gente abituata a viaggiare nello spazio. Ad una delle prime esibizioni su un palcoscenico internazionale di grande livello, non ha mostrato il minimo imbarazzo. Non a caso lo vogliono tutti: Napoli, Inter, Juve, PSG e Liverpool che iniziano a bussare alla porta del padre e della Fiorentina