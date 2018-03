Corriere Fiorentino: "L'abbraccio dei 15mila. Tutti in fila per il Capitano"

"L’abbraccio dei quindicimila. Tutti in fila per il Capitano". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, che oggi rende ancora una volta omaggio a Davide Astori. Folla infinita alla camera ardente fino a notte. Applausi a Pioli e compagni, tanti i volti noti del calcio. Oggi i funerali con il lutto cittadino. E domenica un Franchi pieno: l'appello dei tifosi per la partita col Benevento.