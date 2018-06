Corriere Fiorentino: "Pjaca e Meret, Corvino accelera. Gaspar ceduto"

© foto di Ospite

"Pjaca e Meret, Corvino accelera. Gaspar ceduto". Taglio alto della prima pagina del Corriere Fiorentino con focus sugli obiettivi viola. Il quotidiano toscano racconta le due trattative: fattibili, nonostante i costi alti. Incassato il sì del croato, la Fiorentina deve ottenere quello della Juventus: l'obiettivo è mettere in via definitiva le mani su Pjaca, quindi un prestito con obbligo di riscatto o l'acquisto a titolo definitivo (ma la Juve chiede 20 milioni). Valutazione simile per Meret: le alternative portano a Skorupski, Consigli, Letica, Rafale o Schwolow.