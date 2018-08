Corriere Fiorentino: "Ritorno al Franchi"

© foto di Federico De Luca

Ritorno al Franchi, scrive il Corriere Fiorentino nelle pagine sportive per raccontare l'avvicinamento al debutto stagionale contro il Chievo. Si torna al Franchi ed è sempre bello, anche perché - si legge - c'è da cancellare il ricordo dell'ultima volta, il ko col Cagliari che cancellò le ultime speranze nella rincorsa europea. C'era anche Andrea Della Valle allo stadio che ci sarà anche domani, nonostante la contestazione annunciata da una parte della Curva. Proprio in casa c'è necessità di un cambio di marcia: pochi i 29 punti (su 57 totali) dello scorso campionato e che sono costati un posto in Europa.