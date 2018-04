Corriere Fiorentino titola: "Fiorentina 6 grande"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina 6 grande, aprono così le pagine sportive del Corriere Fiorentino per celebrare la straordinaria marcia dei viola che - 58 anni dopo l'ultima volta - raggiungono la sesta vittoria di fila, volando al settimo posto superando Sampdoria e Atalanta. Il sogno viola continua - si legge - con la squadra di Pioli, guerriera e sospinta da un pizzico di fortuna, che ha steso la Roma lottando su ogni pallone, restando in piedi come un pugile alle corde sugli attacchi giallorossi. Il resto l'ha fatto la buona sorte sulle traverse colpite dalla Roma nel momento di massima spinta.