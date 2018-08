Corriere Fiorentino titola: "Viola modello Liverpool"

© foto di Giacomo Morini

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla Fiorentina, titolando: "Viola modello Liverpool". Il primo elemento di similitudine è lo schema base: il 4-3-3. Da molti viene considerato l’abito migliore per coprire ogni zona del campo. I reds hanno scelto un falso nove (Firmino) che si trasforma in trequartista e fa da fionda per le due ali: Manè e Salah. La Fiorentina invece ha un centravanti puro come Simeone e, quindi, ricerca anche il fondo, per trovare cross buoni per il Cholito.