Corriere Fiorentino: "Voglia di festa"

© foto di Federico De Luca

Voglia di festa. Aprono così le pagine sportive del Corriere Fiorentino che racconta della prevendita boom per l'ultima gara in casa contro il Cagliari. Una partita da record. Per Davide, la Fiorentina e l'Europa con - si legge - 15.300 biglietti già venduti che con gli abbonati portano già a 32.500 spettatori, più della classica con la Juventus o all'abbraccio ad Astori quando col Benevento furono in 34.381. La Fiorentina viaggia a ritmo scudetto e ora vuole vincere l'ultima sfida: agguantare almeno il settimo posto, a costo di iniziare la prossima stagione con i preliminari di fine luglio.