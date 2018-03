Corriere Fiorentino: "Voglia di normalità"

© foto di Federico De Luca

Voglia di normalità, titola nelle pagine sportive il Corriere Fiorentino che racconta della presenza di Andrea Della Valle a Firenze insieme alla squadra per preparare la prima trasferta senza Astori. Il momento è delicato - si legge -, la sofferenza nel gruppo è un sentimento ancora diffuso e per questo il patron ha deciso di esserci, proprio come gli aveva chiesto Davide a più riprese, in pubblico e in privato. Della Valle ha incontrato i giocatori e Pioli: li ha guardati negli occhi e spronati, per aiutarli in tutti i modi a tornare, piano piano, alla normalità.